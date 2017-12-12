صرح نائب الأمين العام للشؤون السياسية للأمم المتحدة، تايي بروك زيريهون، بوهران، أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم الرد على الإرهاب.

و أوضح زيريهون في كلمته لدى افتتاح الندوة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول موضوع أجوبة حقيقية ودائمة في مواجهة الإرهاب: مقاربة إقليمية” أنه ” يجب التركيز على العوامل المؤدية الى الإرهاب والتطرف العنيف “، وقال ذات المتحدث حسب وكالة الأنباء الجزائرية أن ” الإرهاب والتطرف العنيف يجيدان البيئة الملائمة في سوء الحكامة وانتهاك حقوق الانسان “، مشددا على ضرورة ” التصدي لهذين العاملين الخطيرين اللذين يشكلان أرضية خصبة للإرهاب “. كما شدد زيريهون حسب وكالة الأنباء الجزائرية على أهمية تنسيق الجهود، داعيا إلى ” العمل الجماعي على مكافحة الإرهاب و احترام حقوق الإنسان “، وأكد ذات المسؤول أن ” إفريقيا عرفت انتشار الإرهاب ولازالت تعاني كثيرا من هذه الآفة “، مثمنا في هذا الصدد ” المساهمة الواسعة النطاق” لإفريقيا في هذا المجال تحت إشراف الاتحاد الإفريقي “.

وذكر المسؤول الأممي بأن ” الجماعات المتطرفة في إفريقيا لا تعرف أي حدود”، مشيرا إلى ” انعدام الاستقرار في منطقة الساحل دعيا إلى “مقاربة منسقة و ردا جذريا “، وأضاف أن ” منطقة الساحل تعتبر أولوية في أجندة منظمة الأمم المتحدة”، محذرا من خطر أن يؤدي انهزام الإرهاب في العراق وسوريا إلى اتخاذ الساحل كقاعدة لتراجع الجماعات الإرهابية “، موضحا أنه أمام هذا الوضع في الساحل أنشأت الأمم المتحدة مكتبا جديدا لمكافحة الإرهاب مهمته تقديم أراء استشارية “، واعتبر المسؤول الاممي أن الندوة رفيعة المستوى المنعقدة بوهران تشكل مثالا للتعاون الجيد بين البلدان الشريكة، داعيا إلى ” تنسيق الجهود أكثر و السهر على نجاعتها “.

إسلام كعبش