الأربعاء , يناير 9 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / احتجاج لعشرات من مكتببي”ال.بي.بي” بالعاصمة

احتجاج لعشرات من مكتببي”ال.بي.بي” بالعاصمة

Razika kherkhache 9 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 67 زيارة

انتقل أمس، العشرات من مكتتبي الترقوي العمومي “ال-بي-بي” بالعاصمة إلى  مقر الوكالة الوطنية للترقية العقارية ببئر مراد رايس،  احتجاجا على تأخر منحهم سكناتهم التي انتهت بها الأشغال منذ ما يزبد عن 3 أشهر، إضافة إلى كل التهيئات الخارجية و الداخلية للعمارات، و قد احدث المحتجون الغاضبون حالة استنفار بالوكالة استدعت تدخل بعض أعوان الأمن لتهدئتهم، كما رضخ مسؤولون بالوكالة بعد إصرار المحتجين على لقائهم، لطلبهم، و استقبلوا ممثلين عنهم، و قال المحتجون الغاضبون أنهم لم يفهموا سبب عدن توزيع الوكالة للسكنات الجاهزة ، مع العلم أنهم ومنذ 12 شهرا و هم ملزمون بدفع مبلغ يزيد عن 37 الف دينار شهريا للبنوك في إطار الاشتراكات الشهرية الخاصة بقيمة السكن الذي لم يسكنوه بعد

عن Razika kherkhache

شاهد أيضاً

البنك العالمي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الجزائر في 2019-2020

رفعت مجموعة البنك العالمي توقعاتها لنمو الاقتصاد الجزائري خلال السنتين 2019 و 2020 , بحسب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super