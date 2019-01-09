احتجاج لعشرات من مكتببي”ال.بي.بي” بالعاصمة

انتقل أمس، العشرات من مكتتبي الترقوي العمومي “ال-بي-بي” بالعاصمة إلى مقر الوكالة الوطنية للترقية العقارية ببئر مراد رايس، احتجاجا على تأخر منحهم سكناتهم التي انتهت بها الأشغال منذ ما يزبد عن 3 أشهر، إضافة إلى كل التهيئات الخارجية و الداخلية للعمارات، و قد احدث المحتجون الغاضبون حالة استنفار بالوكالة استدعت تدخل بعض أعوان الأمن لتهدئتهم، كما رضخ مسؤولون بالوكالة بعد إصرار المحتجين على لقائهم، لطلبهم، و استقبلوا ممثلين عنهم، و قال المحتجون الغاضبون أنهم لم يفهموا سبب عدن توزيع الوكالة للسكنات الجاهزة ، مع العلم أنهم ومنذ 12 شهرا و هم ملزمون بدفع مبلغ يزيد عن 37 الف دينار شهريا للبنوك في إطار الاشتراكات الشهرية الخاصة بقيمة السكن الذي لم يسكنوه بعد