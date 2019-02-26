احتجاجات الطلبة مازالت تجوب شوارع العاصمة لحد الساعة

مازال الآلاف من طلبة الجامعات يجوبون شوارع العاصمة، حاملين الرايات الوطنية، ورافعين لشعارات مناهضة لتمرير العهدة الخامسة، حيث خرج طلبة الجامعة المركزية للشارع وجابوا شارع ديدوش مراد وحسيبة، والشوارع المجاورة.
Sabrina Kerkouba 26 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 44 زيارة
26 فبراير 2019
26 فبراير 2019
26 فبراير 2019
مازال الآلاف من طلبة الجامعات يجوبون شوارع العاصمة، حاملين الرايات الوطنية، ورافعين لشعارات مناهضة لتمرير العهدة الخامسة، حيث خرج طلبة الجامعة المركزية للشارع وجابوا شارع ديدوش مراد وحسيبة، والشوارع المجاورة.
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يعقد الآن بوسط العاصمة عدد من أعضاء اللجنة المركزية السابقة لحزب جبهة التحرير الوطني إجتماعا …
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