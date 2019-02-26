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احتجاجات الطلبة مازالت تجوب شوارع العاصمة لحد الساعة

Sabrina Kerkouba 26 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 44 زيارة

 

مازال الآلاف من طلبة الجامعات يجوبون شوارع العاصمة، حاملين الرايات الوطنية، ورافعين لشعارات مناهضة لتمرير العهدة الخامسة، حيث خرج طلبة الجامعة المركزية للشارع وجابوا شارع ديدوش مراد وحسيبة، والشوارع المجاورة.

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