احتجاجات الطلبة مازالت تجوب شوارع العاصمة لحد الساعة

مازال الآلاف من طلبة الجامعات يجوبون شوارع العاصمة، حاملين الرايات الوطنية، ورافعين لشعارات مناهضة لتمرير العهدة الخامسة، حيث خرج طلبة الجامعة المركزية للشارع وجابوا شارع ديدوش مراد وحسيبة، والشوارع المجاورة.