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اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب

لمناقشة الأوضاع في القدس المحتلة:
اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب

eldjazair 23 يوليو 2017 الحدث اضف تعليق 14 زيارة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية محمود عفيفي يوم امس الأحد عن عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء القادم يخصص لبحث الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس المحتلة و المسجد الأقصى.
ونقل بيان للجامعة العربية عن المتحدث قوله إنه في ضوء الاتصالات المكثفة التي جرت على مدى الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وبناء على طلب من المملكة الأردنية دعمه عدد من الدول الأعضاء في الجامعة فقد تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
وأوضح أن الاجتماع الطارئ سيخصص للنظر في موضوع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس المحتلة وفي حرم المسجد الأقصى الشريف.

مساهل: يجب إعادة القضية الفلسطينية الى الصدارة

من جهة أخرى، أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مكالمة هاتفية مع نظيره الأردني أيمن سفادي تناولت على وجه الخصوص التطورات الحاصلة في الاراضي الفلسطينية المحتلة حسب ما أفاد به يوم امس الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و أوضح ذات المصدر ان “المحادثة تمحورت اساسا حول التطورات الحاصلة في الاراضي المحتلة و التوتر الذي نجم عن الاجراءات الاخيرة التي اتخذها المحتل ضد الفلسطينيين”.
و شدد الوزير بهذه المناسبة على “ضرورة اعادة القضية الفلسطينية الى الصدارة التي تستحقها ضمن قائمة أولويات العمل العربي المشترك”.
كما اتفقا على “بذل الجهود الضرورية بالتشاور مع البلدان العربية و المسلمة و كذا المنظمات الدولية و المجتمع الدولي من اجل ضمان حماية البقاع المقدسة و الشعب الفلسطيني و الضغط على المحتل لوضع حد للتصعيد و الابتزازات”.
نسرين.م

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