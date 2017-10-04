

انطلقت أمس بتونس فعاليات اجتماع رفيع المستوى حول تعزيز أمن الحدود ينظمه المكتب الجهوي للأمم المتحدة لشمال إفريقيا والشرق الاوسط ضد المخدرات والجريمة حسبما أفاد به بيان للجمارك الجزائرية.

ويشارك المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهري في هذا الاجتماع مرفقا بوفد هام حسب ذات البيان.

و يندرج هذا الاجتماع في إطار التعاون الجهوي والتسيير المنسق لمراقبة الحدود بين البلدين, إضافة الى المشاريع الثلاثية بين الجزائر والمكتب الجهوي للأمم المتحدة المتعلق بتقوية قدرات مكافحة الإتجار غير المشروع و الجريمة المنظمة العابرة للحدود المرتبطة بالجماعات الإرهابية يضيف ذات المصدر.

فضلا عن مشاركته في اشغال هذا الاجتماع، تدخل زيارة المدير العام للجمارك الجزائرية الى تونس في إطار اشغال لجنة التعاون الجمركي الجزائرية-التونسية المتعلقة بإنشاء مركز حدودي مشترك على الحدود بين البلدين و هذا لتسهيل و تنسيق المراقبة حول حركة الافراد والسلع, حسب نفس المصدر.

نسرين.م