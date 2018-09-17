اجتمع صبيحة الأمس الأمين العام لوزارة الصناعة و المناجم خير الدين مجوبي، مع الأطراف الفاعلة و الناشطة في جمع الجلود و الصوف، لتقييم الحملة،و التي كللت بالنجاح حسب تقييمه،و حسب بيان الوزارة فإن الأمين العام للصناعة و المناجم ثمن مجهودات جميع الأطراف المشاركة في إنجاح هذه الحملة الأولى من نوعها في الجزائر، داعيا إياهم الى مواصلة العمل وتدارك كل النقائص المسجلة لإنجاح حملة السنة القادمة التي ستخص جمع الجلد والصوف.

هذا وأطلقت وزارة الصناعة حملة لجمع جلود أضاحي العيد من الأغنام والأبقار والماعز وذلك بهدف تطوير وتعزيز الصناعات الجلدية، من خلال جمع جلود الماشية التي تم ذبحها بمناسبة عيد الأضحى الفارط وجعلها متاحة للدباغين من أجل تثمينها واستخدامها في الصناعات الجلدية، والتي تعتبر شعبة ذات مؤهلات كبيرة للتصدير،وتم جمع حوالي 800 ألف وحدة من الجلود من إجمالي أكثر من 4 ملايين أضحية خلال عيد هذه السنة، حيث أختيرت ست ولايات من أجل هذه العملية وهي الجزائر ووهران وقسنطينة وجيجل وسطيف وباتنة،هذا وسيتم توسيع هذه العملية إلى بقية الولايات الأخرى ابتداء من العام المقبل،وأشارت وزارة الصناعة، إلى أن العديد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصادين (العموميون والخواص) ومنظمات المجتمع المدني ساهموا مع الوزارة في هذه العملية على المستوى المركزي والمحلي، ويتعلق الأمر بقطاعات وزارية عديدة على غرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة التجارة ووزارة البيئة والطاقات المتجددة.

رزاقي.جميلة