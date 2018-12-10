وافقت كل من تونس، ليبيا و موريتانيا على دعوة الجزائر لعقد اجتماع لوزراء خارجية دول المغرب العربي، و تمت مراسلة الوزراء من قبل الأمانة العامة للاتحاد من اجل عقد اجتماع تحضيري تونس، غير أن المغرب البلد الوحيد الذي لم يرد على الدعوة إلى حد اليوم.

و قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، خلال مائدة مستديرة نظمها أول أمس، الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، بأنه تمت مراسلة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، من أجل عقد اجتماع تحضيري في تونس، استعدادا لعقد القمة السابعة لرؤساء دول المغرب العربي.

وذكرت وسائل إعلان تونسية، أن البكوش أوضح خلال اللقاء الذي أنتظم تحت عنوان “قادرون على بناء مغرب عربي كبير”، بأن هذه الدعوة لقيت موافقة كل من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا التي عبرت كل منها عن رغبتها في استضافة مجلس وزراء خارجية دول الإتحاد.

و تبقى المملكة لمغربية البلد الوحيد في اتحاد المغرب العربي الذي لم يرد بعد على دعوة الجزائر لعقد هذا الاجتماع، و يبدو أن المملكة تماطل في الرد، بعد أن تجاهلت الجزائر دعوة الملك محمد السادس لفتح “حوار صريح”، وتقديمها مقترح يشمل كل دول المغرب العربي، غير أن هذه المماطلة حسب المتتبعين للشأن المغاربي، لن تطول وسف يجد المغرب نفسه مجبرا على الموافقة على الانضمام إلى اجتماع الاتحاد، خصوصا وانه يسعى منذ فترة للعودة إلى التكتلات التي كان قد خرج منها في السابق في محاولة لإظهار مدى تأثير السياسية الخارجية المغربية على المنطقة المغاربية أو الإفريقية.

للإشارة، كانت الجزائر قد راسلت مؤخرا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد في أقرب الآجال، و هي المبادرة التي “تنم عن قناعة راسخة لدى الجزائر، عبرت عنها في العديد من المناسبات، بضرورة إعادة بعث و بناء الصرح المغاربي و إعادة تفعيل هياكله”.

رزيقة.خ