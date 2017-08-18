تحتضن الجزائر، في الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 23 أوت، الاجتماع الرابع للفوج العربي المكلف بالإعداد للمؤتمر العالمي لتنمية للاتصالات المزمع عقده شهر أكتوبر المقبل ببوينس آيرس الأرجنتينية, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع الجهوي “الهام” الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية, بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة, بحضور أكثر من 40 خبيرا يمثلون 16 بلدا عربيا يمثل “فضاء للتشاور, وهو مكرس لدراسة والمصادقة على الأشغال العربية المشتركة فيما يتعلق بقضايا حاسمة تمس قطاع تنمية الاتصالات”.

وسيتمحور النقاش خلال هذا الحدث الذي سينشطه عن بعد رؤساء المجموعات الإقليمية الأخرى للاتحاد الدولي للاتصالات, حول القضايا الأساسية المرتبطة بإشكاليات البلدان النامية لاسيما تلك المتصلة بتسيير الطيف, التحول إلى التكنولوجيات الجديدة, التمثيل الافتراضي لوظائف الشبكات, الرسائل غير المرغوب فيها ذات المصدر النقال وبرامج التراسل الفوري “OTT”.

وأكدت الوزارة في بيانها حرص الجزائر على احتضان هذا اللقاء “بغية الترويج لرؤية التنمية الموجهة لمزيد من دمقرطة النفاذ إلى الانترنت, من خلال اعتماد مواءمة التجهيزات, مما يؤدي إلى خفض تكاليف تحويل المنشآت التي سبق بسطها إلى الأجيال الجديدة لتكنولوجيات الاتصالات”.

وستشكل نتائج هذا الاجتماع –حسب ذات المصدر– مساهمة البلدان العربية التي سيتم عرضها خلال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (CDMT-17) للاتحاد الدولي للاتصالات, المزمع عقده من 09 إلى 20 أكتوبر 2017 ببوينس آيرس (الأرجنتين).

ق.و