اجتماع اخر يجمع البوليساريو والمغرب مارس القادم

اختتم اجتماع الطاولة المستديرة بجنيف بين جبهة البوليساريو والمغرب، أول أمس، و الذي دعيت إليه الجزائر و موريتانيا كدولتان جارتان، وخلص إلى دعوة لعقد مائدة مستديرة ثانية في مارس من السنة القادمة

و اصدر المجتمعون عقب اختتام المائدة المستديرة، أول أمس، بجنيف، بيان، قدمه المبعوث الاممي هورست كوهلر، أكد بأن المائدة المستديرة نظمت “بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، مشاركة طرفي النزاع أي المملكة المغربية و جبهة البوليساريو و البلدين المجاورين الجزائر و موريتانيا “طبقا للائحة 2440 لمجلس الأمن”.

و أضاف البيان أن هذا الاجتماع سمح ب “إعداد الحصيلة حول تطور الوضع و التطرق إلى القضايا الإقليمية و مناقشة المراحل القادمة للمسار السياسي حول الصحراء الغربية”.

كما تميز، حسب ذات البيان، بجو اتسم بالصراحة و الالتزام الجاد و الاحترام المتبادل و بقناعة عميقة بضرورة التعاون كوسيلة مثلى لرفع التحديات العديدة التي تواجهها المنطقة”، من جهة أخرى، أشار نفس البيان إلى اعتماد مبدأ تنظيم اجتماع آخر أو مائدة مستديرة ثانية في مارس 2019 بدعوة من المبعوث الاممي.

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