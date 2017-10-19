سجلت مصالح وزارة الداخلية أكثر من 9643 قائمة مرشحين على مستوى البلديات ستشارك في الانتخابات المحلية القادمة و 643 فيما يخص القوائم الولائية، وهي الأرقام التي تم الكشف عنها في متابعة على المباشر لانطلاق أشغال الاجتماع التنسيقي الخاص بالانتخابات المحلية الذي جمع وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية مع السادة الولاة و الولاة المنتدبين عبر تقنية الفيديو.

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي,أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة الولاة إلى ضرورة ضمان “معاملة عادلة ومتساوية في ظل روح محايدة شفافة” لكافة الشركاء السياسيين، وذلك تحسبا للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم، وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على لقاء مع الولاة والولاة المنتدبين من مقر الوزارة بواسطة تقنية التحادث عن بعد عن طريق الفيديو،خصص لعرض سير التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية ” يجب أن تكونوا في المستوى المطلوب والتحقق من جاهزية المصالح الموضوعة تحت تصرفكم ، ودوركم هو تقديم تنظيما انتخابيا ناجحا عصريا ومثاليا ، وان تكفلوا لشركائنا السياسيين معاملة عادلة ، قانونية متساوية في ظل روح محايدة شفافة ومسؤولة، لا تحتكم إلا للقانون “.

كما دعاهم إلى التعامل مع الشركاء السياسيين “بمهنية وحرفية عاليتين ” ووضع بين أيديهم كل الوسائل الضرورية التي يكفلها لهم القانون لممارسة مهامهم بكل “موضوعية ”

وقال الوزير والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن مصالحه سجلت كأرقام أولية “في القوائم البلدية 9643 قائمة مقابل 8499 في 2012 في الانتخابات البلدية و 643فيما يخص القوائم الولائية مقابل 595 في الانتخابات الولائية لسنة ذاتها،وقال بدوي في تصريح المصور إلكترونيا أن هذه النتائج الأولية بددت كل المخاوف وأثبتت أن “السلطات على الطريق الصحيح” علما أن الرؤية يقول”بخصوص نتائج هذا الإصلاح ستكتمل مع صدور النصوص القانونية التي هي قيد الإعداد” وفيما يخص تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة ذكر الوزير ,أن” اكثر من مليون ونصف مليون مواطن كان معني ” بهذه العملية التي وصلت ” نسبة 95 بالمائة وسيتم استكمالها 100 بالمائة نهاية شهر أكتوبر الجاري ” من خلال استعمال كل الإمكانيات خاصة التكنولوجيات الحديثة , مشيرا إلى أنه يتم في هذا المسعى “ربط كل ناخب برقم تعريفه الوطني”

وأضاف في نفس السياق أن المراجعة الاستثنائية الأخيرة للقوائم الانتخابية ” تبثث ما يزيد عن 714.464 ناخب جديد وشطب ما يزيد عن 383.972 مسجل “كما تم شطب “ما يزيد عن 700 ألف ناخب” في المراجعتين اللتان سبقتا الانتخابات التشريعية الأخيرة .

وفي ذات التصريح وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، نورالدين بدوي، أشار إلى أن الإدارة تسعى إلى ضمان كل الشروط الضرورية التي من شانها تحقيق الإرادة الشعبية ،هذا واستمع وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية الى تدخلات ولاة الجمهورية حول التحضيرات الجارية استعدادا لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وللإشارة أطلق الوزارة هذه الندوة صبيحة الأمس عبر تويتر، وانستاغرام و فايسبوك، وأشغال اللقاء بقيت جارية طيلة اليوم و تدخلات المسؤولين المحلين عبر مختلف ربوع الوطن ، حيث سجلت الجلسة تدخل أكثر من 22 ولاية، هذه الجلسة المفتوحة و المباشرة، عرفت حضور عدد كبير من إطارات و موظفي الدائرة الوزارية وكذا منتخبين محليين استمعوا مباشرة لتوجيهات الوزير التي شملت عديد القطاعات وخص فئات اجتماعية مختلفة .

رزاقي جميلة