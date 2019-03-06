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اجتماع طارئ لأصحاب الجبة السوداء اليوم لاتخاذ موقف وطني موحد

Djalila Rezzaki 6 مارس 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 187 زيارة

يعقد اليوم الأربعاء  الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إ اجتماع استثنائي بمقر الإتحاد الكائن بمقر المحكمة العليا بالعاصمة، لمنظمات المحامين وذلك بالنظر للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد بحسب ما أورده البيان الموقع من طرف رئيس الإتحاد الأستاذ أحمد ساعي

وكانت العديد من منظمات المحامين لمختلف النواحي قد أصدرت بيانات مساندة للحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر في الفترة الأخيرة، على غرار منظمات عنابة، الأغواط، بسكرة، وغيرها من منظمات المحامين الأخرى عبر التراب الوطني ونددت بما وصفته بالخرق الصارخ للدستور وقوانين الجمهورية

رزاقي.جميلة

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