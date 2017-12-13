اثنا عشر التزاما يتخذ في باريس لتكثيف تمويل مكافحة التغيرات المناخية

و تندرج “قمة كوكب واحد” التي تنظمها الأمم المتحدة والبنك العالمي بمشاركة 26 رئيس دولة و33 رئيس حكومة و39 وزير من بينهم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و 7 منظمات دولية في إطار أجندة تنفيذ اتفاق باريس الموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2015 التي تركز بوجه خاص على مسائل تمويل أعمال المناخ ومواءمة التدفقات المالية التي تسمح ببلوغ أهداف اتفاق باريس.

و لمواجهة الأحداث الخطيرة في الدول الجزرية قرر المشاركون إنشاء صندوق بين القطاعين العام والخاص لإعادة بناء جزر الكاريبي وتطمح هذه النظرة المشتركة لجعل الكاريبي “اول منطقة مناخية ذكية” بسبب هشاشة هذه المنطقة حيث خصص لهذا الغرض مبلغ 3 مليار دولار.

كما اتفق قادة العالم على حماية الأراضي والموارد المائية أمام آثار التغيرات المناخية مخصصين 300 مليون دولار لتفعيل صندوق مكافحة تدهور الأراضي والتصحر.

اما الهدف من ذلك فيتمثل في تسريع التجنيد و الأعمال الملموسة للحد من تدهور الأراضي في افاق 2030 التي تعد قمة أهداف التنمية المستديمة.

و من اجل تجنيد البحث والشباب لفائدة المناخ سيتم تخصيص منح لذلك في إطار الالتزامات الاثني عشر (12) لقمة “كوكب واحد”.

كما ستوحد مؤسستي غايتس و “بي أن بي باريبا” من جهودهما بالمساهمة ب15 مليون دولار على مدى 5 سنوات من اجل تمويل منح جامعية تسمح باستقبال الشباب الباحثين من بلدان ناشئة او نامية في مخابر دولية.

من جانبها ستمول المفوضية الأوروبية برنامجا لتشجيع الشباب الأوروبي المتطوع للمشاركة في مشاريع تتعلق بالعمل المناخي في اوروبا و على الصعيد الدولي.

كما سيتم إنشاء إطار مشترك بين المدن من اجل “تسهيل حصولها على التمويلات المناخية” بدعم من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.

وسيسمح هذا البرنامج للمدن و المناطق الأوروبية وحوض المتوسط بالحصول “الميسر” على اموال عمومية و خاصة من اجل تجسيد مخططاتهم المناخية و تحويلها الى مدن مستديمة.

و قد تم في هذا الصدد توقيع اتفاق في اطار “قمة كوكب واحد” بين 23 بنكا للتنمية الوطنية و الاقليمية تابعا للمجموعة المتكونة من الصين وألمانيا والبرازيل والسويد وكندا و فرنسا الخ والبنوك متعددة الأطراف للتنمية للرفع من التمويلات المخصصة لتجسيد اتفاق باريس و تقدر هذه المبالغ باكثر من 200 مليار دولار من القروض مخصصة للبلدان الناشئة و النامية.

اخيرا و بمناسبة قمة “كوب واحد” تم إطلاق تحالف “العمل المناخي 100+” و يضم 225 من كبار المستثمرين المؤسساتيين يمثلون اكثر من 26300 مليار دولار من الاصول لتنسيق عملهم تجاه 100 مؤسسة عظمي الاكثر انتاجا للغازات المسببة للاحتباس الحراري.