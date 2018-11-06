الأرندي يرد على الطيب لوح: إتهام أويحيي بسجن الإطارات افتراء

سارع التجمع الوطني الديمقراطي في بيان إعلامي له اليوم، إلى تكذيب كل التهم التي أشارت إلى الأمين العام السيد احمد اويحي ،المتعلقة منها بسجن الإطارات الجزائرية خلال سنوات التسعينات ووصف البيان التهم بالافتراءات الباطلة ، كما كذب البيان عدد الموقوفين من الإطارات آنذاك

و أشار بيان الارندي إلى وزير العدل السيد الطيب لوح الذي خاطب الجزائريين أمس من وهران دون ان يذكره بالاسم

وكان وزير العدل قد أوعز في حديثه أمس إلى انتهاء عهد سجن الإطارات بدون وجه حق من دون رجعة، قاصدا بذلك إحياء ملف وصفه الارندي بالفارغ

و أن السيد الأمين العام لم يكن خلالها رئيسا للحكومة

وشكك البيان في نوايا أصحاب التهم ، ودافع عن تاريخ السيد احمد اويحي في خدمة الدولة

ر.م