بين كل من وزارتي الصناعة والعدل: اتفاقية لإدماج المحبوسين المفرج عنهم ومرافقتهم في إنشاء مؤسسات

وقعت كل من وزارتي الصناعة و العدل اتفاقية تعاون من أجل الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم و مرافقتهم في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

و أوضح بيان لوزارة الصناعة، أول أمس، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى ” توجيه خريجي إدارة السجون و إعادة إدماجهم في الحياة المهنية و تشجيعهم ومرافقتهم في إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة”، كما تهدف إلى تسهيل التعاون بين القطاعين في مجال المقاولتية و إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المرافقة و الاستشراف من خلال مراكز الدعم و الاستشارة و كذا مشاتل المؤسسات المنتشرة عبر ولايات الوطن التي ستقوم بتنظيم عمليات إعلامية وتحسيسية لفائدة المحبوسين الباقي من عقوبتهم اقل من ستة أشهر و الراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة.

وحسب البيان فانه بموجب الاتفاقية الموقعة، سيتم تزويد المحبوسين بالمعلومات التقنية و الإجراءات المطلوبة للانخراط في عالم المقاولات و الإجابة على احتياجاتهم و انشغالاتهم في هذا الشأن إضافة إلى مرافقة المفرج عنهم في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية و ذلك بالتنسيق مع المصالح الخارجية لإعادة الإدماج التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون.

وسيتم إنشاء لجنة مشتركة لتفعيل هذه الاتفاقية، تتكون بالتساوي من ممثلين عن القطاعين الوزاريين تكلف بتحديد الإجراءات العملية للتنفيذ الجيد للاتفاقية المبرمة و كذا بالمتابعة وتنسيق و تقييم برامج التعاون المشترك على أن تجتمع اللجنة على الأقل مرتين في السنة .

كما تقوم ذات اللجنة بإعداد تقرير سنوي تقييمي عن النشاطات التحسيسية الإعلامية و التكوينية المنظمة و كذا مخططات الأعمال المنجزة و المشاريع الاستثمارية المجسدة .

للإشارة يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية، تتويجا لعمل اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إدماجهم الاجتماعي.

رزيقة.خ