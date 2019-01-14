تم التوقيع أمس على اتفاقية شراكة جزائرية ألمانية في مجال الصناعة الصيدلانية في إطار تشجيع صناعة الأدوية محليا حيث بلغ حجم الاستثمارات الألمانية في الجزائر 20 مليون يورو.

وتعتبر الاتفاقية المبرمة بين المخبرين “فارما وبورينغ انغليم” لضغط الدم هي الثانية من نوعها بعد تلك الموقعة عام 2016 والتي بدا بموجبها تصنيع دواء “ميكارديس بلوس” الموجه للمصابين بالضغط الدموي.

واتفاقية اليوم هي توسيع للشراكة بين الطرفين وتنص على تصنيع دواء جديد “جارديس” لمعالجة داء السكري نوع2.

ويرى في هذا الصدد ممثل المخبر الألماني بوهيغر قلام بشير”ان الوزارة المعنية تحث المخابر على الإنتاج المحلي لمنتوجاتها الطبية ونحن في هذا الشأن بدأنا التصنيع منذ 2016 واليوم 70 بالمائة من منتوجاتنا مصنعة في الجزائر ولدينا أدوية مهمة جدا لمرضى السكري”.

والهدف من هذه الاتفاقية هو تحقيق الإستراتجية الوطنية الخاصة بتصنيع الأدوية محليا. ويرى في هذا الخصوص ممثل مخبر عبدي ابراهيم “روماد فارما” الدكتور محمد لمين بوسطيلة”ان الهدف من هذه الشركة هو صناعة كل الأدوية التي هي بحوزة هذه الشركة الألمانية في الجزائر سنعمل معها على إنتاج الدواء في ظرف عامين ونصف اي في حدود 2020 “.

ويقدر حجم الاستثمارات الألمانية في الصناعة الصيدلانية يقدر ب20 مليون يورو حسب ممثل السفارة الالمانية بالجزائر اندريا فيدلرالذي اوضح”ان الجزائر أصبحت البلد الثاني عالميا للأدوية الجنيسة في علاج مرض السكري من النوع الثاني وألمانيا استجابت لطلب الحكومة الجزائرية من اجل تبادل الاقتصادي خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة”.

وسيكون تسويق هذين الدوائين على أقصى تقدير عام 2023.