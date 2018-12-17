اتفاقية جزائرية- كورية لإنشاء مصنع لتركيب سيارات

وقعت الجزئر اليوم اتفاقية شراكة مع كوريا الجنوبية لإنشاء مصنع جديد في مجال تركيب السيارات النفعية.
وقد تم توقيع الإتفاقية على هامش فعاليات منتدى الأعمال الجزائري-الكوري، بين مجموعة “غلوبال غروب” وشركة “هيونداي موتور” في مجال صناعة المركبات.
Rafika Maariche 17 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 72 زيارة
17 ديسمبر 2018
17 ديسمبر 2018
وقعت الجزئر اليوم اتفاقية شراكة مع كوريا الجنوبية لإنشاء مصنع جديد في مجال تركيب السيارات النفعية.
وقد تم توقيع الإتفاقية على هامش فعاليات منتدى الأعمال الجزائري-الكوري، بين مجموعة “غلوبال غروب” وشركة “هيونداي موتور” في مجال صناعة المركبات.
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