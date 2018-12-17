اتفاقية جزائرية- كورية لإنشاء مصنع لتركيب سيارات

وقعت الجزئر اليوم اتفاقية شراكة مع كوريا الجنوبية لإنشاء مصنع جديد في مجال تركيب السيارات النفعية.

وقد تم توقيع الإتفاقية على هامش فعاليات منتدى الأعمال الجزائري-الكوري، بين مجموعة “غلوبال غروب” وشركة “هيونداي موتور” في مجال صناعة المركبات.