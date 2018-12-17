وقعت الجزائر وإسبانيا إتفاقية تعاون بين الجامعات الجزائرية ومعهد “سارفانتيس” الإسباني وتسمح الاتفاقية بتعليم اللغة الإسبانية للطلبة الجامعيين وغير الجامعيين وتطوير العلاقات العلمية والبيداغوجية بين الطرفين.

أشرف القنصل العام للمملكة الإسبانية بوهران، ألفارو فيرموت هيدالغو على توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة “عبد الحميد بن باديس” لمستغانم ومعهد “سارفانتيس” الإسباني،وتسمح الاتفاقية التي أبرمت بين جامعة مستغانم ومعهد سارفانتيس بتعليم اللغة الإسبانية للطلبة الجامعيين وغير الجامعيين وتطوير العلاقات العلمية والبيداغوجية بين الطرفين، وفق تصريحات رئيس جامعة مستغانم، مصطفى بلحاكم، الذي ذكر بأن الشراكة بين جامعة مستغانم ونظيراتها الاسبانية ولا سيما جامعتي فالنسيا وقرطاجنة مكنت 40 طالبا من الحصول على منحة علمية في مختلف التخصصات،وأكد أنه تم افتتاح فرع المعهد الاسباني سارفانتيس بولاية مستغانم سنة 2001 وهو يستقبل سنويا ما يزيد عن 300 طالب لتعلم وتقوية اللغة الإسبانية.

من جهته أكد القنصل العام للمملكة الإسبانية بوهران، ألفارو فيرموت هيدالغو بمستغانم أن لبلاده علاقات مثالية مع الجزائر تعمل على تقويتها وتطويرها وتريد أن يكون لها حضور أكبر في الجهة الغربية للبلاد،و أبرز هيدالغو، خلال حفل توقيع اتفاقية تعاون ،أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا تعد مثالية ومتنوعة وصلبة في العديد من المجالات ولا سيما في الاستيراد والتصدير في المحروقات وخارج المحروقات.

وذكر أن هناك العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاسبانية التي تعمل في المنطقة الوهرانية وشركات كبرى ومختلطة في مجال الاستثمارات والنقل، يضاف إليها الحضور القوي لإسبانيا في التعاون الأوروبي بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها الأوروبية،وأشار القنصل العام الى أن الجزائر وإسبانيا جاران متقاربان ولهذا نعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية شيئا فشيئا خاصة أن المكتب التجاري لسفارة إسبانيا بالجزائر يريد أن يكون له حضور أكبر في الغرب الجزائري ونحن أيضا في القنصلية العامة لدينا هذا الهدف.

رزاقي.جميلة