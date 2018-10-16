سيتم شهر جانفي المقبل التوقيع على اتفاقية تعاون بين آلية الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي “أفريبول” والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” و ذلك بعد ثلاث سنوات من تأسيسها .

وفي تصريح له على هامش أشغال الجمعية العامة الثانية للأفريبول أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي اسماعيل شرقي أن التوقيع على هذه الإتفاقية يعد ثمرة من ثمار التقدم الهائل” الذي أحرزته الأفريبول في ظرف سنة بربطها لعلاقات مع منظمات دولية وجهوية و كذا تكوين إطارات أجهزة الشرطة الافريقية ودعمها بعتاد تقني جد متطور ساهم في الحد من الجريمة والعنف.

وأشار شرقي إلى أن الأفريبول تعد مؤسسة محورية تعي كافة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وتحظى باهتمام كل الأطراف المهتمة بالأمن والسلم العالمين سيما مع تركيز عملها على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والأمن السيبرياني وبناء القدرات والتكوين”وأفاد ذات المتحدث أن الدول الافريقية تواجه اليوم تهديدات “معقدة ومتنامية عابرة للحدود كالاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة والإرهاب بالإضافة الى الاستغلال غيرالشرعي للموارد الطبيعية.

كما أوضح أنه في الوقت التي تسعى فيه افريقيا “لتحقيق إطار استراتيجي للخطة الخمسينية للتحول الاجتماعي والاقتصادي تواصل الجريمة المنظمة تأجيج الصراع المسلح والإرهاب وحرمان الشعوب من التمتع بثرواتها واستغلالها للتنمية المستدامة و قال :”الجريمة المنظمة أخذت منحى تصاعدي الأمر الذي يساهم في تأجيج الصراع المسلح وحرمان الشعوب الإفريقية من الاستمتاع بثرواته وهو ما يستدعي تظافرالجهود للحد منها “.

وأثنى شرقي على جهود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في دعمه المستمر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والذي بإنشاء آلية “الأفريبول “وإنجاح عملها واحتضان مقرها”.

زينب بن عزوز