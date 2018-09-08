يشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ، اليوم السبت بفندق الأوراسي ،على يوم دراسي وطني حول فرع الدواجن ، يجمع إطارات القطاع الفلاحي .

ويأتي هذا اليوم من أجل شرح وضعية فرع الدواجن في الجزائر وذلك من خلال عدة مداخلات متعلقة بالتغذية ، الصحة الحيوانية ، التمويل والاستثمارات في هذا الفرع وكذا الخدمات المرتبطة بها ، مع إبراز المنتجات التي يقدمها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي .

وسيتم على هامش هذا اللقاء ، توقيع اتفاقية تأمين بين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNMA والمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن CNIFA.

وتطمح هذه الاتفاقية التي جاءت تبعا لتوجيهات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ،لتجسيد إرادة الوزارة من خلال تسليط الضوء على سياسة إنتاج الدواجن ،وهذا بواسطة مزايا و أسعار تفضيلية .

و يتعهد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من خلال 67 صندوق جهوي و452 مكتب محلي ، بتغطية مجمل الأخطار المرتبطة بنفوق الدواجن كالأمراض المعدية والأيضية أو الطفيلية وكذا المسؤوليات، كما يعد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حاضرا للمشاركة والتدخل عن طريق عماله التقنيين أو كل خبير يرتئي اللجوء إليه من أجل تقييم ، تحيين ووقاية وحماية الأملاك المؤمنة وذلك ضمن أقرب الآجال .

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ، موجود دائما لضمان إستدامة نشاطات الفلاحين والمحافظة على مداخيلهم .

رزاقي.جميلة