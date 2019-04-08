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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي وبوقادم

islam kaab 8 أبريل 2019 الحدث اضف تعليق 58 زيارة

تحاول تركيا معرفة ما يحدث بالجزائر، بعد استقالة الرئيس بوتفليقة ومواصلحة الحراك الشعبي مظاهراته السلمية إلى غاية رحيل جميع رموز النظام، هذا ما يستشف من الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية التركي مع نظيره صابري بوقادوم.
أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن مصادر دبلوماسية تركية، أن المكالمة الهاتفية بين جاويش أوغلو وصبري، تمت أول أمس السبت، ولم تقدم المصادر نفسها تفاصيل أكثر حول فحوى المكالمة الهاتفية.
هذا ويأتي توقيت المكالمة الهاتفية بين وزيري البلدين، تزامناً مع مواصلة الحراك الشعبي السلمي انتفاضته للجمعة السابعة على التوالي إلى غاية رحيل جميع رموز المنظومة الحاكمة والتوجه نحو مرحلة انتقالية سيتم الاتفاق حولها لاحقا.
إسلام.ك

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