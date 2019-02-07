كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر عن تنظيم حملة وطنية تحسيسية لتوعية التلاميذ باستخدام الانترنت في الجزائر، وقالت المؤسسة في بيان لها تحصلت “الجزائر” على نسخة منه انه” ابتداء من يوم الأربعاء 06 فيفري 2019 تنظم اتصالات الجزائر حملة وطنية تحسيسة لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية و هذا احتفالا بـ “اليوم العالمي للأنترنت الآمن” من أجل استخدام الأنترنت بشكل أكثر أماناً في الجزائر” .

واشار المصدر إلى أن” اتصالات الجزائر و من خلال هذه الحملة الوطنية تستهدف المؤسسات التربوية وأولياء الأمور إلى تكثيف الجهود لإيجاد آليات عمل فعالة لقاعدة توعية شاملة لجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والأنترنت بصفة عامة لتعريفهم بمنافع ومضار هذا التطور التقني”.

واضاف البيان “ولتسهيل عملية التواصل مع التلاميذ فقد قامت اتصالات الجزائر بإطلاق سلسة من الفيديوهات تقدم نصائح لاستخدام آمن للأنترنت، بلغة سهلة و بسيطة و بشكل كرتوني تحت اسم نصائح “أمين” موجهة من أجل ضمان عملية ابحار آمنة في الأنترنت”.

وشددت المؤسسة على انه “من خلال ابتكارها لهذه السلسلة، تجسّد اتصالات الجزائر مرة أخرى قيم المواطنة التي تتحلى بها المؤسسة و كذا عزيمتها الدائمة لتشجيع التلاميذ لولوج عالم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال”.

عمر حمادي