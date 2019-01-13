اتصالات الجزائر تمدد عرضها الترويجي Idoom Fibre إلى فيفري

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن تمديد عرضها الترويجي Idoom Fibre الى غاية شهر فيفيري القادم، وذكرت المؤسسة في بيان لها تحصلت الجزائر على نسخة منه” يسر اتصالات الجزائر أن تعلمكم أن عرضها الترويجي الموجه للزبائن الخواص الجدد المشتركين في Idoom Fibre، قد تم تمديده إلى غاية 06 فيفري 2019″. مشيرا ذات المصدر الى انه “سيستفيد الزبائن الجدد من جهاز مودم ألياف بصرية مجاني لكل اشتراك لمدة ثلاثة (03) أشهر أو أكثر”. وعلى هذا الاساس اضاف المصدر انه” من خلال هذا العرض الترويجي، تدعوكم اتصالات الجزائر للانضمام لشبكة الألياف البصريةIdoom Fibre والتمتع بالمزايا المتعددة لخدمتي الهاتف والأنترنت ذي التدفق العالي جدا”.

عمر حمادي