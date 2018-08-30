أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، أن خدمة الأنترنت ستعرف انقطاعا في 48 ولاية ابتداء من مساء اليوم الخميس، على الساعة السادسة والنصف مساءا وإلى غاية غدا الجمعة على السادسة صباحا، وهذا من أجل القيام بأعمال صيانة. وحسب بيان لاتصالات الجزائر، فإن الانقطاع في شبكة “ADSL” سيحدث على مرحلتين، الأولى من الساعة الـ18 و 30 دقيقة من اليوم الخميس إلى الساعة الواحدة صباحا من يوم الجمعة، أين سيكون هناك انقطاع على المستوى الوطني لخدمات الدفع عن طريق البطاقة الالكترونية. فيما ستدوم المرحلة الثانية من منتصف ليلة الجمعة إلى الساعة السادسة صباحا، أين ستشهد انقطاع في تدفق الأنترنت الذي يتعلق بخدمة “ADSL”. وكانت شركة اتصالات الجزائر قد أعلنت افريل الماضي عن تسجيل بعض الاضطرابات في التزويد في خدمات الانترنت بسبب أشغال الصيانة للكابل البحري (SMW4)، الذي يصل إلى مدينة عنابة، وتبين بعدها أن عملية الصيانة فشلت وتحتاج إلى دورة صيانة جديدة.

نسرين محفوف