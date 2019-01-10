“اتصالات الجزائر” تطلق النسخة الامازيغية لموقعها الالكتروني هذا السبت

أكدت “اتصالات الجزائر” التزامها بتثمين اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية، حيث أعلمت زبائنها بأنها ستطلق رسميا النسخة الأمازيغية لموقعها الالكتروني www.at.dz اعتبارا من 01 يناير 2969الموافق لـ 12 جانفي 2019، حسب بيان نشر في موقعها الرسمي.

ولم تنس “اتصالات الجزائر” أن تهنئ كافة الجزائريين بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة “يناير 2969، مبرزة إنها ومنذ مرور أزيد من سنة على إعلان رأس السنة الأمازيغية “ينّاير” عيدا وطنيا، حرصت على اعتماد اللغة الأمازيغية في وثائقها الإدارية وكذا في مختلف حملاتها الإعلامية المنجزة خلال سنة 2018 كما أنها ستواصل سياستها المنتهجة خلال عام 2019.