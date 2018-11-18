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اتصالات الجزائر ترفع تدفق الأنترنت من 1 ميغا إلى 2 ميغا مجانا

تخص الزبائن الخواص “ايدوم أدي اس ال"” و “ايدوم فيبر”:
اتصالات الجزائر ترفع تدفق الأنترنت من 1 ميغا إلى 2 ميغا مجانا

eldjazair 18 نوفمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 93 زيارة

سيستفيد زبائن اتصالات الجزائر المشتركين في عروض الأنترنت “أدي أس ال” بتدفق 1 ميغا، من رفع تدفقهم إلى 2 ميغا، اعتبارا من تاريخ اليوم إلى غاية 31 ديسمبر 2018 مجانا.
وحسب ما كشفت عنه اتصالات الجزائر في بيان تحصلت “الجزائر” على نسخة منه فان هذه العملية تخص الزبائن الخواص “ايدوم أدي اس ال”” و “ايدوم فيبر” الحاليين المشتركين في عرض 1 ميغا، لافتا ذات المصدر الى انه”نسعى إلى تمكينكم من اكتشاف مزايا الإبحار على شبكة الأنترنت بأكبر قدر من الراحة وبسرعة فائقة، مما يتيح لكم التمتع بنوعية اتصال عالي الأداء بالأنترنت”. مشددا ذات البيان على ان اتصالات الجزائر”ستواصل استثماراتها من خلال اعتماد أحدث التكنولوجيات وذلك بهدف توسيع تغطية التراب الوطني بشبكة الأنترنت، تحسين الربط الشبكي ومرافقة تطور استخدامات الزبائن”.
عمر حمادي

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