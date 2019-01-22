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اتصالات الجزائر الشريك الرسمي لندوة مراكز الاتصال

تهدف لتسليط الضوء على الفوائد الناتجة عن الإدارة المثلى:
اتصالات الجزائر الشريك الرسمي لندوة مراكز الاتصال

islam kaab 22 يناير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 78 زيارة

كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر عن دعمها ندوة “مراكز الاتصال” المنتظر انعقادها في الفترة الممتدة بين من 22 إلى 24 جانفي 2019 بالحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله، مشيرة في بيان لها تلقت الجزائر نسخة منه” انها الشريك الرسمي” للتظاهرة.
وذكر المصدر أن الندوة التي تنظمها الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية “تهدف إلى تسليط الضوء على المزايا والفوائد الناتجة عن الإدارة المثلى، والتشغيل الفعال لمراكز الاتصال من خلال مؤتمرات و ورشات عمل وتبادل الخبرات بقيادة خبراء دوليين قادمون من الولايات المتحدة الأمريكية”. واضاف المصدر ان هذه الأيام التكوينية “تعد فرصة لمختلف الجهات الفاعلة الحالية لتبادل أفضل الأساليب، وتقاسم الخبرات والمعرفة في مجال مراكز الاتصال”. مشددة على ان تواجدها في هذا الحدث ، يبرز مدى دور الشركة والتزامها بتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لضمان المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
عمر حمادي

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