أرجعت مؤسسة اتصالات الجزائر التأخر الذي شهدته عملية ترميم كابل الانترنيت إلى غاية الساعة الثانية صباحا إلى “التعقيدات التقنية” التي واجهها الفريق الايطالي عند تنفيد”عملية اللحام” الخاصة بإعادة توصيل الوصلة الجديدة عبر الكابل البحري، كاشفة عن تعويض زبائنها عن الفترة التي شهدت اضطرابات على “الشبكة العنكبوتية”.

أوضحت اتصالات الجزائر في بيان لها أمس أنه تم تسجيل تأخر في ترميم شبكة الإنترنت بسبب التعقيدات التقنية التي واجهها الفريق الايطالي عند تنفيذ عملية اللحام و الذي نجح في استكمال الربط بشكل صحيح على الساعة 2:00 صباحا”، بدل من الواحدة كما أعلنت عنه المؤسسة في وقت سابق، مؤكدة أن حركة الانترنيت قد عادت إلى حالتها الطبيعية عبر الكابل البحري”SMWE4″ عقب الانتهاء من عملية قطع الكابل وإعادة توصيله بالوصلة الجديدة بغرض تحويله غالى غرفة الإنزال التي تبعد عن شاطئ سيدي سالم “عنابة” بحوالي 100 متر” .

وأفاد المصدر ذاته أن مصالح اتصالات الجزائر “باشرت إجراء التعديلات اللازمة واختبارها أكثر من مرة وهذا للتأكد من أعمال صيانة الكابل وتفاصيل ربط اللحامات”، مضيفا بأن الوصلتين تم تثبيتهما في وقت مبكر من صباح أمس حيث أعيد تدفق الانترنت لمدة أكثر من ساعة على الصعيد الوطني وذلك بين الساعة 07:40 و الساعة 9:00″،كما اشار إلى أن هذه العملية “تستلزم قطع مولد التغذية للكابل البحري، ليتمكن الفريق على متن السفينة الايطالية من تأمين اللحام، حيث أكد رئيس البعثة الايطالية أن هذه المرحلة تستغرق من 6 الى 7 ساعات “، هذا و تُواصل فرق المداومة كل جهودها لضمان الاستفادة المثلى من حركة المرور” ، مؤكدا أن ” مصالح اتصالات الجزائر عكفت منذ ليلة الجمعة على إعادة تشغيل حركة الانترنت التي عرفت بعض الاضطرابات من حين لأخر خلال يوم أمس” .

وأفادت بوضعها ما مجموعه “120 جيغابيت” تحت تصرف مهندسيها للتمكن من توفير خدمة الانترنت ” لزبائنها ، معتذرة من زبائنها عن “الإزعاجات” الناجمة عن إعادة تأمين الكابل البحري SMW4″،مؤكدة “التزامها بتعويض زبائنها عن الفترة التي شهدت اضطرابات على الشبكة العنكبوتية “.

قرار: متعاملوا الهاتف النقال يخسرون 10 مليون دولار يوميا بسبب انقطاع الانترنت

ومن جهته قدر الخبير في تكنولوجيات الاتصال يونس قرار، خسائر متعاملي الهاتف النقال جراء اضطراب تدفق الانترنت بحوالي 10 مليون دولار يوميا.

وأوضح قرار في تصريح له أمس أن الخسائر الناجمة عن انقطاع وتذبذب شبكة الانترنت منذ أول أمس تقدر بملايين الدولارات بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال الذين يوفرون خدمات G3و G4، ناهيك عن خسائر الشركات الاقتصادية التي تتعامل “بالنت” في معاملاتها التجارية، فاتحا النار على شركة اتصالات الجزائر الذي وصفها “بعديمة الاحترافية”، معتبرا أنها أصبحت تسير بعدم احترافية وبعشوائية في التخطيط، مشيرا إلى أنه ليس من المهنية أن تلجأ “ألجيري تيليكوم” إلى قطع الانترنت على زبائنها بين الفترة والأخرى من أجل أعمال الصيانة وإصلاح الكابل البحري.

وشدد قرار على الحكومة ضرورة الاعتراف باتصالات الجزائر ومنحها أكبر حرية في اتخاذ القرارات والضغط عليها من أجل تحسين أدائها، هذا و شكك ذات المتحدث في قدرة هذه الأخيرة من تعويض، الخسائر التي تكبدتها مؤسسات متعاملي الهاتف النقال وكذا الشركات الاقتصادية التي تتعامل بالانترنت في معاملتها التجارية.

وفاء مرشدي