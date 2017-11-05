شدد رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة على ضرورة ترك الحرية للشعب الجزائري ليختار ممثليه في المجالس المحلية المنتخبة البلدية والولائية وجعل محليات 23 نوفمبرفرصة للتغيير والإصلاح وتدعيم المسؤول الناجح ومعاقبة الفاشل.

وذكر مناصرة خلال التجمع الذي نشطه بولاية سوق أهراس أمس :”أقول وأكرر على الحكومة أن تترك الشعب يختار بحرية ونزاهة إذا أرادت أن ترى الفرق بين تنمية فيها ظلم وتنمية عادلة أتركوا الشعب يختار بحرية وسترون التميز والفرق و نتمنى من الإدارة التزام الحياد والبعد عن الوصاية الإدارية وإعطاء صلاحيات أكثر للبلديات حتى تعالج مشاكلها بنفسها عن طريق حرية الاستثمار والاجتهاد والإبداع لا معنى لوجود البلديات إذا لم نقم بإصلاح حقيقي وتغيير قانون البلدية والولاية والتغيير حتى فيما يسمى بالديمقراطية التشاركية.”وخاطب الشعب وقال:”الأمر بيدكم بأن تختاروا من يتحمل المسؤولية ويحل مشاكل الناس ونريد من البلديات أن تمنح لها الصلاحيات حتى تتحقق التنمية العادلة لأن كل الجزائريين عندهم الحق في التنمية العادلة بكل كرامة وتوفير الحقوق. “.

وتابع:”وبعد 55 سنة من الاستقلال لا يزال هناك جزائريون يعيشون الحرمان نقول بأن رسالة المجاهدين والشهداء لم تكتمل بعد ليس تقصيرا منهم ولكن سوء التسيير والتدبير والتخطيط هو الذي جعل الاختلال في التنمية ولذلك حملنا معنا شعار “منتخب مسؤول تنمية عادلة لأن كل الجزائريين لهم الحق في التنمية. ”

زينب بن عزوز