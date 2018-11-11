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اتحاد عنابة يوقع عقد تمويل مع “سوناطراك” و”أسميدال”

adel boukhalfa 11 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 109 زيارة

وقّعت اليوم، إدارة اتحاد عنابة برئاسة عبد الباسط زعيم، على عقد تمويل مع شركتين وطنيتين هما “سوناطراك” و”أسميدال”، وهو الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات شاقة، إثر الأزمة المالية التي تعصف بالاتحاد.

وتنفست الإدارة الصعداء بعد ترسيم العقدين مع “سوناطراك” و”أسميدال”، مما سيتيح للفريق الخروج من الضائقة المالية التي ضربت استقرار تشكيلة “بونة”، كما ستكون الخطوة الأولى لتسديد دوين اللاعبين العالقة في الوقت الذي حددته الرابطة الوطنية ولجنة الانضباط، ليتفادى الفريق أي عواقب وخيمة.

ويذكر أن قيمة عقد التمويل الذي تحصلت عليه إدارة عنابة من طرف “سونطراك” يقدر بـ 12 مليار سنتيم أما القيمة المالية لـ”أسميدال” فهي 5 ملايير سنتيم.

 

 

 

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