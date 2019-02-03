اتحاد الكتاب فرع بسكرة ينجح في تنظيم “الندوة الأولى لأدب الطفل”: مشاركون يشددون على ضرورة الاهتمام بأدب الطفل وسن جائزة خاصة به في اختتام الحدث

دعا المشاركون في ندوة بسكرة الأولى لأدب الطفل التي أقامها اتحاد الكتّاب الجزائريين فرع ولاية بسكرة، التي اختتمت أول أمس بقاعة الفكر والأدب التّابعة لدار الثقافة أحمد رضا حوحو ( بسكرة )، إلى ضرورة تثمين ضرورة تنظيم هذه النّدوة المختصّة في أدب الطّفل كلّ عام، وتخصيص جائزة خاصّة بأدب الطّفل، وتثمينها ماديّا، فضلا عن تنظيم مسابقة للأطفال وتكريمهم في أيام الندوة تشجيعا لهم، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”.



الندوة التي حضرها أساتذة مختصّين وأساتذة من الجزائر وعرفت مشاركة عربيّة من ( فلسطين وتونس وسوريا)، خلصت أيضا إلى تفعيل مساهمة الأطفال وإشراكهم في إثراء مداخلات ندوة أدب الطّفل، تحفيزا لهم، وكذا طبع أشغال النّدوة ورقيّا وإلكترونيّا، وإنشاء موقع على الشابكة خاص بــ ( ندوة بسكرة لأدب الطّفل )، بالإضافة إلى تخصيص جناح كتب لأدب الأطفال على مستوى ولاية بسكرة تابع لاتحاد الكتّاب الجزائريين فرع بسكرة.

وأوصى المشاركون إلى تسمية الدّورات القادمة بأسماء وأعلام أو قضايا أدب الطّفل، والاهتمام بكلّ أنواع أدب الطفل وتفعيلها على أرض الواقع، من شعر ومسرح شعري ونثري، وقصّة وأناشيد وأفلام “، دعم الجهات الوصية لندوة بسكرة لأدب الطّفل ماديّا ومعنويّا، مع إنشاء ورشة تكوينية لتدريب الأطفال لإظهار قدراتهم وتطويرها، وتكوين لجنة لمتابعة تنفيذ توصيّات النّدوة وتفعيلها على أرض الواقع، وضرورة دعم أدب الأطفال الموجه للشريحة ذات الاحتياجات الخاصّة، ومشاركتهم في نشاطات النّدوة.

وقد سن التوصيات لجنة مكوّنة من الأستاذ عبد القادر صيد، الدّكتور رائد ناجي والدّكتور عبد القادر العربي، الأستاذة منيرة صالحي، الأستاذة عائشة المؤدّب، الأستاذ محمّد بايزيد، والأستاذ إبراهيم نوال.

يذكر أن التظاهرة أقيمت بدعم من مديرية الثقافة ولجنة الحفلات لولاية بسكرة، وحضر حفل الافتتاح السلطات والمسؤولين المحليين، وعلى رأسهم نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، ياسين خليفة، ومدير الثقافة ، ومدير دار الثقافة ( أحمد رضا حوحو ). ونشط جلسة الافتتاح الإعلامي بإذاعة بسكرة الأستاذ عبد الحميد زكيري، كما افتتح الأستاذ محمد الكامل بن زيد رئيس فرع اتحاد الكتاب الجزائريين ببسكرة؛ الحدث الذي سطر له برنامجا ثريا تجسد في المحاضرات العلمية، معرض الكتاب، والجولات السياحية.

صبرينة كركوبة