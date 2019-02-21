اتحاد الكتاب الجزائريين فرع سيدي عيسى ينظم مسابقة ولائية في القصة القصيرة

ينظم اتحاد الكتاب الجزائريين فرع سيدي عيسى بالتنسيق مع الجمعية الولائية القرطاس والنادي الجامعي “تنوين” والنادي العلمي الثقافي لمدينة سيدي عيسى، مسابقة ولائية في القصة القصيرة تستهدف طلاب المتوسطات والثانويات والجامعة.

وتفتح ذات المسابقة الأدبية التي تأتي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للعلم الموافق لـ 16 أفريل المقبل، لفائدة طلبة المتوسطات والثانويات والجامعة عبر ربوع ولاية المسيلة، على أن يشارك الطالب بعمل واحد وباللغة العربية الفصحى في موضوع من اختيار، و أن يكون العمل المشارك به أصيلا وغير مقتبس من قصة أخرى ولم يسبق له الفوز بجائزة.

ويجب أن يكون العمل خاليا من الأخطاء الإملائية والنحوية ولا يتجاوز ثلاث صفحات (ألف كلمة، فضلا على أن تنجز الأعمال بالإعلام الآلي وترسل عبر الإيميل حصرا في أجل أقصاه 30 مارس المقبل. الأعمال يجب أن ترفق باستمارة معلومات تتضمن: الاسم واللقب، المؤسسة والقسم، الإيميل والهاتف.

للاشارة تشكل لجنة من المختصين وقراراتها غير قابلة للطعن، وتوزع الجوائز في حفل يحدد تاريخه لاحقا -MAIL: uea_sidiaissa@yahoo.com.

المسابقة تأتي تشجيعا لتلاميذ الولاية وطلابها ومن أجل بعث روح الإبداع فيهم ، وخلق جو يشجعهم على التحصيل الجيد، ويخصص للأعمال الفائزة جوائز تشجيعي.

صبرينة كركوبة