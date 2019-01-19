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االاستخبارات الأمريكية ترصد اختبار نظام صاروخي روسي

yassine yassine 19 يناير 2019 العالم اضف تعليق 71 زيارة

رصدت الاستخبارات الأمريكية اختبار نظام صاروخي روسي واعد مضاد للصواريخ والأقمار الصناعية أ-235 “نودول، وفقا لقناة СNBC.

وأعلنت مصادر في الاستخبارات الأمريكية للقناة أنه تم إطلاق صاروخ روسي واعد مضاد للصواريخ للاختبار، وقد حصل هذا في نهاية ديسمبر 2018 وانتهى الاختبار بنجاح. ووفقًا لمعلومات مخابرات الولايات المتحدة، فقد تم إطلاق الصاروخ من منصة إطلاق متحركة وحلق حوالي 3 آلاف كم في 17 دقيقة، ووصل بنجاح إلى هدف محدد سلفًا. ولم يتم تحديد موقع الاختبار. وقال تقرير المخابرات الأمريكية إنه في عام 2018، أجرت روسيا بنجاح اختبارين لنظام الدفاع الصاروخي الجديد، وفي المجموع، أجرت حتى الآن سبعة اختبارات من هذا النوع. وأشارت المخابرات في تقريرها إلى أن منظومة “نودول” المضادة للصواريخ قادرة على تعطيل سواتل الاتصالات والملاحة الموجودة في المدار الأرضي المنخفض.

والجدير بالذكر أنه في 1 ديسمبر من العام الماضي، اختبرت القوات الجوية الروسية صاروخا محدثا لنظام مضاد للصواريخ في كازاخستان بنجاح. وتم إجراء اختبار آخر لأحدث الصواريخ الروسية المضادة في أوت 2018.

المصدر: سبوتنيك

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