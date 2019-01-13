انضم نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، إلى الصراع مع أندية أوروبية كثيرة قصد ضم الدولي الجزائري ياسين براهيمي صانع ألعاب نادي بورتو البرتغالي، الذي سينتهي عقده في شهر جوان المقبل، إذ لم يقم بتجديده ما يجعل منه حرا من أي التزام بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وكشفت وسائل إعلام برتغالية وألمانية بأن النادي الألماني، أرسل مندوبين عنه إلى البرتغال منتصف الأسبوع الماضي خلال المباراة التي قاد فيها براهيمي فريقه للفوز 3/1 على ضيفه ناسيونال ماديرا في الدوري البرتغالي، والتي شهدت تألق اللاعب الجزائري الذي سجل هدفين. وأضافت ذات المصادر بأن مسؤولي النادي الألماني أعجبوا كثيرا بقدرات براهيمي، في انتظار قيام النادي بتقديم عرض له لضمه. وشهدت نفس المباراة تواجد العديد من مندوبي بعض الأندية الأوروبية التي تريد التعاقد مع براهيمي على غرار نيوكاسل يونايتد وايفرتون الانجليزيين، كما يتواجد اللاعب أيضا في قلب اهتمام لازيو وميلان الايطاليين، وويستهام الانجليزي، بالإضافة إلى الغريم بنفيكا البرتغالي، التي تريد كلها استغلال وضعية براهيمي الذي لم يجدد عقده مع فريقه، وبالتالي فإن مقابل استقدامه لن يكلفها أموالا كثيرة. ويعد ياسين براهيمي أحد العناصر المؤثرة في بورتو، بمساهمته، خاصة في نيل لقب الدوري البرتغالي خلال الموسم الماضي. فضلا عن قيادته له للتأهل إلى الدور الـ16 من منافسة دوري أبطال أوروبا.