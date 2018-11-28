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” إيمري تشان ” ينضم لتدريبات يوفنتوس

بعد تعافيه من المرض:
” إيمري تشان ” ينضم لتدريبات يوفنتوس

Yacine Soudani 28 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 162 زيارة

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، من خلال حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، للتواصل الاجتماعي عن عودة اللاعب إيمري تشان للتدريبات بعد تعافيه تماماً من المرض.

وقال البيان الرسمي، أن اللاعب الألماني إيمري تشان انضم إلى التدريب مع بقية زملائه بعد حوالي شهر على خضوعه لعملية جراحية في مدينة فرانكفورت، و ذلك لعلاج مشكلة عانى منها في الغدة الدرقية، وأصبح لاعب ليفربول السابق جاهز لبدء مرحلة التعافي والعودة إلى الميدان في ديسمبر القادم لمساعدة يوفنتوس على جميع الجبهات ، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا الذي يعتبر الهدف الأبرز.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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