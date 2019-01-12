إيفانكا ترامب مرشحة لرئاسة البنك الدولي

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز ، أن اسمي السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي استقالت من منصب سفيرة واشنطن في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.

وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا، التي مثلت في 2017 القوة المحركة وراء إنشاء صندوق للبنك الدولي بقيمة مليار دولار مدعوم من السعودية، لدعم مشاريع نسائية.

مطروحان بقوة بين المرشحين لتولي منصب رئيس البنك الدولي، ويذكر أن كيم كان أول مرشح أميركي يخوض معركة شهدت تنافسا على رئاسة البنك في 2012.

وقال مجلس البنك إن عملية الاختيار ستكون شفافة وقائمة على الجدارة ، مما يوحي بعدم استبعاد مرشحين غير أميركيين.