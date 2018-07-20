تعتزم إيطاليا تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا الخريف المقبل، بمشاركة كل من أمريكا، والدول المعنية بالأزمة الليبية والفرقاء الليبيين.

وقال رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي لوكالة «أكي» الإيطالية للأنباء إن الاستقرار في ليبيا مسألة لا يمكن أن تهم إيطاليا ولا فرنسا حصرا، معتبرا أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به، مع احترام حقوق بلد لا ينبغي أن يستمر في معاناة الضغوط من أطراف دولية أخرى.

وأوضح كونتي ان ليبيا دولة يجب مرافقتها على المسار، الذي يقود إلى الديمقراطية، محذرا من مسارعة الخطى أكثر من اللازم، والذي سيؤدي بدوره الى تنافر الغايات، ومن ثمة الفوضى الشاملة.

وتعهدت إيطاليا بتقديم 500 ألف يورو كدعم لجهود المصالحة الوطنية، التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا. وقال بيان عن البرنامج الأممي إن اتفاقية التمويل تأتي كجزء من مشروع «نحو المصالحة الوطنية في ليبيا»، مشيرا إلى أن الدعم الإيطالي يستهدف تعزيز دور الوسطاء المحليين والمجتمع المدني، والشباب والنساء في جهود المصالحة.

واعتبر بيروني أن «التعامل مع مظالم المجتمعات عبر الحوار هو الفرضية اللازمة لعملية سياسية شاملة، تؤدي إلى الاستقرار والازدهار في ليبيا».

ونقل البيان عن هاجييف قوله إن «عملية المصالحة ليست سهلة أبداً، لكنها حيوية للسلام والاستقرار، ونحن نأمل أن تسهم هذه المساهمة القيمة من نظرائنا الإيطاليين في تعزيز عمليات الوساطة، والتأثير إيجابا في المصالحة المحلية».

للاشارة فقد جددت الجزائر التأكيد على رفضها التدخل عسكريا في بؤر التوتر بالمنطقة، مفضلة الاستمرار في دور مساعدة الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حلول سياسية وسهرها الدائم على التشاور دوريا مع مصر و تونس لتقريب الرؤى فيما يخص الأزمة الليبية.

ويعتبر تشبث الجزائر بموقفها الثابت القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ووقوفها دائما على مسافة واحدة مع جميع الأطراف وتفضيلها لخيار الحوار والحل السياسي مع الفرقاء الداخليين، جعلها سيدة في قراراتها ومنحها مصداقية وثقة لرعاية الوساطة والمصالحة.

نسرين محفوف