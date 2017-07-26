إيطاليان يستخدمان “قناع ترامب” للسرقة

قالت الشرطة الإيطالية، الاثنين، إنها اعتقلت شقيقين يشتبه في أنهما سرقا عشرات من ماكينات الصراف الآلي بينما كان كل منهما يضع قناعا للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويعيد ذلك إلى الأذهان فيلم “بوينت بريك” الذي أنتج عام 1991 من بطولة الممثلين كيانو ريفز وباتريك سويزي، والذي تقوم فيه عصابة من راكبي الأمواج بوضع أقنعة لرؤساء أميركيين سابقين أثناء سرقة البنوك. لكن في بيان قالت الشرطة إن الشقيقين استلهما فيلما آخر. وقال بيان الشرطة “من وحي فيلم (ذا جاكال) من إنتاج عام 1997 الذي يغير بطله بروس ويليز لون سيارته، لأن الشرطة تطارده قام الشقيقان بطلاء سيارتهما المرسيدس (البيضاء) باللون الأسود”. واستهدف الشقيقان اللذان يبلغان من العمر 26 و30 عاما ماكينات الصراف الآلي قرب مدينة تورينو في شمال البلاد.

وفي لقطات سجلتها كاميرات المراقبة الأمنية لإحدى السرقات، شوهد أحد الشقيقين وهو يضع قناع ترمب ويغطي كاميرات المراقبة في ردهة بنك قبل أن يزرع متفجرات في ماكينة الصراف الآلي. ويختبئ اللص في ركن بعد أن يشعل فتيل المتفجرات ثم يقع انفجار عنيف.