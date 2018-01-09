هدد فنان الأغنية القبائلية “إيدير” برفع دعوى قضائية على أحد الفنادق التي حل بها بالجزائر العاصمة، حسب ما تداولته بعض المواقع الإعلامية، يتهم فيها عمال فندق 5 نجوم، بسرقة مبلغ 50 أورو، من الغرفة الخاصة به. وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام فإن الفنان أظهر غضبه واستياءه من الحادثة، وهدد برفع دعوى قضائية، ضد مسؤولي الفندق، ما جعل المسؤولين، يعلنون حالة طوارئ، ويعقدون اجتماعا، لمعرفة حيثيات القصة، التي تهددهم بالمقاضاة إن ثبتت السرقة من الأشخاص العاملين في الفندق.

ولاتزال القضية محل تحقيق الشرطة لمعرفة حيثياتها والكشف عن الفاعل.

شفيقة أوكيل