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إيدير يهدد بمقاضاة فندق 5 نجوم بالجزائر العاصمة

بعد سرقة 50 أورو من غرفته الخاصة :
إيدير يهدد بمقاضاة فندق 5 نجوم بالجزائر العاصمة

yassin bouras 9 يناير 2018 الحدث اضف تعليق 78 زيارة

هدد فنان الأغنية القبائليةإيديربرفع دعوى قضائية على أحد الفنادق التي حل بها بالجزائر العاصمة، حسب ما تداولته بعض المواقع الإعلامية، يتهم فيها عمال فندق 5 نجوم، بسرقة مبلغ 50 أورو، من الغرفة الخاصة به. وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام فإن الفنان أظهر غضبه واستياءه من الحادثة، وهدد برفع دعوى قضائية، ضد مسؤولي الفندق، ما جعل المسؤولين، يعلنون حالة طوارئ، ويعقدون اجتماعا، لمعرفة حيثيات القصة، التي تهددهم بالمقاضاة إن ثبتت السرقة من الأشخاص العاملين في الفندق.

ولاتزال القضية محل تحقيق الشرطة لمعرفة حيثياتها والكشف عن الفاعل.

  شفيقة أوكيل

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