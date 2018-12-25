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إيداع ملف تصنيف الكسكسي كتراث عالمي نهاية شهر مارس

Djalila Rezzaki 25 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 103 زيارة

سيتم إيداع ملف تصنيف الكسكسي في تراث الإنسانية قبل نهاية شهر مارس 2019 لدى لجنة التقييم بمنظمة الأمم المتحدة  للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” باسم أربع بلدان مغاربية، حسبما أشار إليه بالجزائر العاصمة مدير المركز الوطني للأبحاث فيما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، فريد خربوش

وأوضح خربوش على إثر لقاء تحضيري للملف، أنعقد بمقر المركز،أن ملف تصنيف هذا الطبق العتيق الذي يعود لألاف السنين والمشهور جدا في منطقة المغرب العربي جاري الانتهاء منه،وجمع الاجتماع الثاني من نوعه منذ شهر ماي المنصرم جملة من الخبراء وممثلي  وزارات الثقافة والتراث بكل من تونس وموريتانيا والمغرب إضافة إلى الجزائر الممثلة في الباحث والمدير السابق للمركز الوطني للأبحاث فيما قبل التاريخ  وعلم الإنسان والتاريخ، سليمان حاشي

وخصصت الأشغال التي تتواصل يوم اليوم الثلاثاء لتحرير الملف وإنهاء الربورتاج الفيديو الذي سيرافق طلب تصنيف الكسكسي كعنصر مشترك بين البلدان الأربعة

رزاقي.جميلة

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