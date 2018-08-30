حقق إتحاد الجزائر أمس تأهلا مستحقا إلى ربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على نادي غور ماهيا الكيني في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بهدف دون رد، ليحتل الإتحاد المركز الأول بـ 11 نقطة بفارق نقطتين عن الملاحق والمتأهل الثاني من المجموعة، فريق رايون سبور الرواندي (9 نقاط) بعد فوز الأخير على يونغ أفريكانز التنزاني.

وبالعودة إلى المباراة، لم ينتظر الإتحاد طويلا لتهديد مرمى الضيوف، و بداية المحاولات كانت في د 9 حين مرر كودري الكرة على إيبارا وسط المدافعين لسلمس مدافع الفريق الضيف الكرة ولم يتوان الحكم عن إعلان ضربة جزاء، فشل مفتاح من خلالها في تسجيل هدف السبق.

في د 36 نفذ الإتحاد ركنية من شريفي ناحية القائم الثاني وجدت رأسية إيبارا الذي سدد الكرة في الزاوية البعيدة للحارس مسجلا الهدف الأول للإتحاد وبقي الأمر كذلك حتى نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني أراد الضيوف العودة في النتيجة بمجرد دخولهم في الشوط الثاني، ففي الد55 هجمة معاكسة من غور ماهيا الكرة تنتهي عند أوغوتو على الجهة اليسرى يسدد كرة مقوسة جانبت القائم الأيسر للحارس زماموش ببضع سنتمترات. و في الد81 بن غيث يمرر كرة إلى بن موسى الذي توغل على الجهة اليسرى، ووزع عرضية ناحية سعيود في نقطة الجزاء، هذا الأخير يسدد بقوة ويسكن الكرة في الشباك مضيفا الهدف الثاني للإتحاد. وفي الد82 ركنية من ” غور ماهيا” ناحية المدافع كاهاتا الذي مرر براسية إلى القائم الثاني ناحية زميله ” توييسينق” الذي قلص الفارق برأسية محكمة. لينتهي اللقاء بواقع هدفين لواحد.

سوداني ياسين