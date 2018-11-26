رد الدولي الإسباني السابق ولاعب فريق فيسيل كوبا الياباني، أندريس إنييستا، سبب العداء الشديد بين لاعبي برشلونة وريال مدريد خلال فترة تولي جوزي مورينيو تدريب النادي الملكي، إلى المدرب البرتغالي.

و في مقابلة متلفزة باليابان عبر برنامج “سالفادوز” الذي أّذيع أمس الأحد، قال أسطورة برشلونة أنه مر بفترتين مع المنتخب الإسباني كانت الأمور فيها متوترة للغاية بين اللاعبين، مورينيو كان سببًا مباشرًا في أحدهما.

وقال: ” جوزي مورينيو، كان العامل الأساسي في العلاقة السيئة القائمة بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في هذا الوقت” هكذا تحدث بدأ إنييستا حديثه حول الأمر”.

و أكمل: “لقد تسبب في كثير من الضرر للفريق، للزملاء (بالمنتخب) وتجاوز الخطوط، لم أر التنافس المعتاد فقط رأيت الكراهية، لقد زرع فيهم هذا التوجه، كان لا يُطاق”.

ياسين.س