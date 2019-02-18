إنقطاع المياه عبر 6 بلديات بالعاصمة بداية من اليوم

ستشهد عديد بلديات العاصمة انقطاعا في التزود بالمياه الصالحة للشرب بداية من اليوم الإثنين.

وحسبما أفادت به مؤسسة “سيال”، فإن الأشغال جاءت تحضيرا لموسم الإصطياف 2019.

بالإضافة إلى تأمين إمدادات سكان البلديات الوسطى للعاصمة بالمياه الشروب.

كما أعلنت ذات المؤسسة أنها ستقوم بأشغال التهيئة على مستوى بلدية القبة، وهو ما يؤدي إلى تعليق الإمداد بالماءالشروب على مستوى بلديات:

باش جراح ويتعلق الأمر بحي 1010 مسكن، حي البدر، حي 488 مسكن.

بلدية بوروبة بالكامل، بلدية القبة، وسط القبة، حي بن عمر، حي جيلالي اليابس، حي لاكادات، حي الباهية، حي لابروفال .

بلدية حسين داي بالكامل، وبلدية بلوزداد، بالإضافة إلى بلدية سيدي امحمد.

مشيرا أن الإنقطاع سيكون بداية من اليوم الإثنين على الساعة الثامنة صباحا، إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الثانية بعد الزوال