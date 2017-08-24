أنقذ خفر السواحل الليبي 22 مهاجرا غير شرعي من الجزائر والمغرب كانوا على متن قاربين مطاطيين، داخل المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل مدينة الزاوية غرب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية بطرابلس، أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس، ذكر عبر صفحته على موقع “الفايسبوك” إنه ” قام بتقديم المساعدة اللازمة لـ11 مهاجرا مغاربيا من حيث إيوائهم وإجراء الكشوفات الطبية لهم للتأكد من سلامتهم “، على صعيد ثان، تسلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة 11 مهاجرا جزائريا غير شرعي وقدم لهم الخدمات الإيوائية والكشف الطبي العام مناشدًا السلطات الجزائرية بالتواصل مع الجهاز لاستخراج وثائق سفر موقتة للمهاجرين الجزائريين لتسهيل إجراءات عودتهم طواعية إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة الدولي.

إسلام كعبش