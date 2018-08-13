أعلن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بانه في تم يوم الأمس إنقاذ 128 مهاجر إفريقى من الموت محقق من بينهم 14 طفل و 08 نساء بعد تقطعت بهم السبل فى صحراء النيجر بعد قطعهم مسافة 213 كلم عبر الصحراء بين مدينة التعدين أرليت وقرية اصمقا على بعد 14 كلم من قرب الحدود النيجر و الجزائرية.

هذا و حذر صمدات حيب الله رئيس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية تمنراست عدة مرات بان محور آرليث ـ سمقة بالنيجر وعين ڤزام بالجزائر إلى محور حيوي بامتياز لتهريب البشر ليل نهار، و كذلك محور صحراء تنزروفت التي يتم فيها تهريب البشر تقع بين برج باجي مختار و ادرار، وتحولت القضية إلى تجارة مربحة من طرف المرتزقة في غمرة تدفق مئات اللاجئين على عين ڤزام وتمنراست يوميا، شبكات المافيا تستغل الأمر لتمرير قوافل المهاجرين نحو الحدود .

والجدير بالذكر، بان المنظمة الدولية للهجرة قدمت لهم مساعدات الاولية في منطقة الحدودية داخل التراب النيجر ،و اغلبهم حوالي 100 مهاجر متواجدين فى أحد مراكز الترانزيت فى أرليت ، في حين فضل 06 مهاجرين بعد استعادة قوتهم مرة أخرى المغامرة بحياتهم و الدخول الحدود الجزائرية .

وفي سياق آخر، وجه صمدات حيب الله رئيس المكتب الولائي للرابطة نداء إلى السلطات المحلية والحكومة بأن عين قزام تعتبر ولاية منكوبة وان الخيم التي وزعت غير كافية ولم تشمل كل المتضررين نهيك عن هبوب رياح قوية والشمس الحارة حيث هناك من ليس له خيم،مما ضاعفت من مأساة الأهالي وزادت من معاناة المجتمع المدني وعلى الحكومة حسب ذات المسؤول بحاجة الي مضاعفة جهودها لتلبية الاحتياجات المتزايدة بسبب الفيضانات.

كما حذر من الأوضاع التي قد تؤدي إلى تفاقم الحالة بسبب سوء النظافة وركود الماء مما قد يسبب الأمراض إن لم تتحرك الحكومة .

رزاقي. جميلة