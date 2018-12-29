تجرى اليوم، انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة والتي يشارك فيها 21 حزبا، و41 مرشحا مستقلا، في الوقت الذي يتصدر حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، الأحزاب المشاركة، عبر تقديمه مرشحين في جميع الولايات الجزائرية الـ48، يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطى “الأرندي”.

ويقدر حاليا عدد أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني، في المجلس 47 عضوا مقابل 44 للتجمع الوطني الديمقراطي، حزب الوزير الأول أحمد أويحيى، وأعدت وزارة العدل 736 قاضيا للإشراف على مكاتب التصويت، بمعدل 8 قضاة لكل مكتب تصويت، ويتنافس في هذا الانتخابات 206 مرشحين قبلت ملفاتهم من قبل اللجان الولائية الانتخابية التي تضم 3 قضاة، وتم إعطاء توصيات للنيابات العامة والضبطيات القضائية والإدارة للإشراف على نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق. وكانت آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان، قد جرت في 29 ديسمبر 2015 حيث أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي 18 مقعدا في حين حصل المستقلون على أربعة مقاعد يليهم بجبهة القوى الاشتراكية (مقعدين)، وحزب الفجر الجديد بمقعد واحد. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر مرسوما الشهر الماضي، باستدعاء الهيئة الانتخابية ديسمبر المقبل، للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم 29 ديسمبر الجاري.

إسلام.ك