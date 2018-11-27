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إنطلاق معرض المنتجات الجزائرية بالغابون

Djalila Rezzaki 27 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 70 زيارة

سيتم تنظيم معرض خاص بالمنتجات  الجزائرية من 27 نوفمبر الجاري الى 2 ديسمبر بالعاصمة الغابونية ليبروفيل  بمشاركة 70 مؤسسة جزائرية،و في الحديقة النباتية بالعاصمة الغابونية, تم تخصيص مساحة 1.500 م2 للمؤسسات  الجزائرية التي تنشط بشكل رئيسي في قطاع الزراعة والأغذية وكذلك في الصناعات  الميكانيكية والالكترونية والأجهزة المنزلية والصناعات الكيماوية  والبتروكيماوية وفي فرع الأشغال العمومية

و يرأس الوفد الجزائري الأمين العام لوزارة التجارة, شريف عوماري, و  الذي يرافقه متعاملون اقتصاديون جزائريون يمثلون الشركات العارضة

و يعد هذا الحدث الاقتصادي فرصة للشركات الجزائرية, خارج قطاع المحروقات,  لاستكشاف السوق الغابوني الذي يمكنه تطوير العلاقات التجارية بين شركات  البلدين, واستكشاف الفرص التجارية والبحث عن فرص لوضع شبكات تجارية مستدامة,  حسب توضيحات ممثل وزارة التجارة لوأج،و يعتبر الهدف الرئيسي لهذه التظاهرة تعزيز إمكانات التصدير الجزائرية في  الغابون والدول المجاورة  و التي وهي أسواق في متناول المنتجات الجزائرية

ويأتي هذا المعرض الجزائري في إطار توصيات رئيس الجمهورية,عبد العزيز  بوتفليقة, الذي دعا إلى التوجه نحو الأسواق الأفريقية وإقامة جسور لوجستية  تساهم في إعادة تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي بين الجزائر وأفريقيا التي  تظل ادنى من الإمكانات الموجودة

رزاقي.جميلة

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