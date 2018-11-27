إنطلاق معرض المنتجات الجزائرية بالغابون

سيتم تنظيم معرض خاص بالمنتجات الجزائرية من 27 نوفمبر الجاري الى 2 ديسمبر بالعاصمة الغابونية ليبروفيل بمشاركة 70 مؤسسة جزائرية،و في الحديقة النباتية بالعاصمة الغابونية, تم تخصيص مساحة 1.500 م2 للمؤسسات الجزائرية التي تنشط بشكل رئيسي في قطاع الزراعة والأغذية وكذلك في الصناعات الميكانيكية والالكترونية والأجهزة المنزلية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وفي فرع الأشغال العمومية

و يرأس الوفد الجزائري الأمين العام لوزارة التجارة, شريف عوماري, و الذي يرافقه متعاملون اقتصاديون جزائريون يمثلون الشركات العارضة

و يعد هذا الحدث الاقتصادي فرصة للشركات الجزائرية, خارج قطاع المحروقات, لاستكشاف السوق الغابوني الذي يمكنه تطوير العلاقات التجارية بين شركات البلدين, واستكشاف الفرص التجارية والبحث عن فرص لوضع شبكات تجارية مستدامة, حسب توضيحات ممثل وزارة التجارة لوأج،و يعتبر الهدف الرئيسي لهذه التظاهرة تعزيز إمكانات التصدير الجزائرية في الغابون والدول المجاورة و التي وهي أسواق في متناول المنتجات الجزائرية

ويأتي هذا المعرض الجزائري في إطار توصيات رئيس الجمهورية,عبد العزيز بوتفليقة, الذي دعا إلى التوجه نحو الأسواق الأفريقية وإقامة جسور لوجستية تساهم في إعادة تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي بين الجزائر وأفريقيا التي تظل ادنى من الإمكانات الموجودة

رزاقي.جميلة