إنطلاق جامعة الموثقين بحضور 19 دولة إفريقية

يلتقي موثقون من 19 دولة إفريقية اليوم الأربعاء بعنابة لتنشيط فعاليات الطبعة الـ 14 لجامعة الموثقين الأفارقة التي ستتناول دور الموثق في ترقية الاستثمار و الإنعاش الاقتصادي حسب ما كشفت عنه لجنة تنظيم هذه التظاهرة الأفريقية

وسيتم خلال أشغال هذه الطبعة التي ستحتضنها عنابة بمشاركة ما لا يقل عن 500 موثق من بينهم 100 موثق من عدة دول افريقية عرض و مناقشة مداخلات تتناول الجوانب القانونية و التأمينية المرتبطة بدور الموثق في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لترقية نشاطاتهم وبعث الاستثمار و ذلك من خلال توفير الاستشارات القانونية و إعداد العقود التي تؤمن الأنشطة الاقتصادية

كما سيتطرق المشاركون اليوم إلى الجوانب المرتبطة بأهمية التوثيق والمرافقة القانونية التي يوفرها الموثق للمستثمر عند دخول السوق الأفريقية من خلال إبرام عقود تؤمن الاستثمار وتمكن من ترقية التعاملات الاقتصادية بين الأسواق الأفريقية والجزائرية

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطبعة تنظم من طرف الغرفة الوطنية للموثقين وتدوم من 27 فيفري إلى 2 مارس المقبل

رزاقي.جميلة