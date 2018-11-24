إنطلاق الملتقى الدولي لتربية النحل ومنتجات الخلايا وعلاقتها بالتنمية المستدامة غدا الأحد

تحتضن جامعة “عبد الحميد بن باديس” بمستغانم بين 25 و27 نوفمبر الجاري أشغال الملتقى الدولي الأول حول “تربية النحل ومنتجات الخلايا وعلاقتها بالتنمية المستدامة” وأوضح رئيس الملتقى عبد القادر حمراني أن هذا اللقاء العلمي سيجمع 96 أستاذا وباحثا وخبيرا في المجال الحيواني وتربية النحل من مختلف جامعات الوطن ومن جامعات أجنبية كتونس والمغرب ومصر والعراق والسعودية وفرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان

وسيتم تقديم بالمناسبة العديد من المداخلات والأوراق البحثية حول “بيولوجية النحل وتقنيات إنتاج العسل” و”تقنيات ترقية وتحسين جودة العسل ومنتجات الخلايا” و”تغذية وصحة النحل” و”كيفيات تصنيف العسل وإثبات المصدر النباتي” و”المعالجة بالعسل ومنتجات الخلايا” و”تربية النحل وعلاقتها بالبيئة والتنمية المستدامة” وغيرها

وتجرى أشغال هذا الملتقى العلمي عبر 7 جلسات تقدم خلالها 36 مداخلة شفهية كما سيتم نشر وتعليق 47 بحث وورقة علمية متخصصة في هذا المجال بالبهو الرئيسي للمكتبة الرئيسية لجامعة مستغانم (المعهد التقني للفلاحة سابقا) يضيف نفس المصدر

ويهدف اللقاء الذي ينظمه مخبر علوم وتقنيات الإنتاج الحيواني بكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة مستغانم إلى إنشاء فضاء للحوار بين مختلف الفاعلين في مجال تربية النحل وإنتاج العسل ومنتجات الخلايا وتكثيف الأبحاث والدراسات العلمية لترقية وتطوير جودة العسل والمنتجات الأخرى التي لها أهمية اقتصادية وطبية كبيرة

كما يرمي اللقاء إلى تشخيص واقع شعبة تربية النحل وطنيا والاستماع إلى اهتمامات المربين والمنتجين لا سيما ما تعلق بصحة النحل وتأثير الأمراض والبيئة والأدوية الزراعية عليها وتبادل الخبرات والمعارف بين المربين والباحثين والجهات المعنية بتطوير هذا المجال كما أشار إليه المنظمون

رزاقي.جميلة