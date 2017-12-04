إنطلق أمس الصالون الأول للصناعة الصحية والصيدلانية،بمشاركة عدد هام من المتعاملين الجزائريين والدوليين في مجال الصحة، من الهند، بريطانيا العظمى الولايات المتحدة الأمريكية،الصين ويشاركون في معرض المعدات، الخدمات والأدوية، يتجاوز عددهم 70 عارضا.

و يهدف هذا الصالون حسب ما نقلته “الجزائر” أمس على لسان بعض العارضين لاستقطاب وجمع كل المتعاملين في القطاع، المخابر والمصانع الصيدلانية، المؤسسات الخاصة بتطوير المعدات الصحية، المؤسسات الاستشفائية الصحية العمومية والخاصة، موردو التكنولوجيا والحلول الطبية الموجهة لمهني الصحة، كما تعد التظاهرة فرصة للبحث والتشاور وتبادل الخبرات حول أفضل الحلول والتقنيات والمعدات لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتم إفتتاح هذه تظاهرة الدولية التي تستضيفها الجزائر في مجال الصحة،تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وستتواصل إلى غاية 07 ديسمبر الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري، المحمدية، ويتضمن هذا الحدث الهام عدد من المحاور وهي، الصناعة الصحية والصيدلانية انطلاقا من الإنتاج إلى التوزيع، التزويد بالمعدات والخدمات.

وللإشارة هذه التظاهرة الهامة تنظمها وكالة الاتصال MM communication بالتعاون مع وكالة اتصال الدولية (Atex International exhibitions) ويشارك فيها عدد هام من المتعاملين الجزائريين والدوليين في مجال الصحة، من الهند، بريطانيا العظمى الولايات المتحدة الأمريكية، والعديد من الدول على غرار الصين وتركيا ويشاركون في معرض المعدات، الخدمات والأدوية، يتجاوز عددهم 70 عارضا.

كما يتضمن برنامج التظاهرة محاضرات وعرض التجارب وآخر الحلول والتسيير في مجال الصحة يقدمها ممثلو أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الصناعة الصيدلانية والمعدات الصحية،طيلة الاسبوع مثل شركة “فلويدال”، “تي آس آم تكنولوجيا وخدمات صحية، شركة أ بي سي، وعدد من المصالح الاستشفائية الجامعية والخاصة وممثلين عن الهيئات الصحية الوطنية، وينتظر أن يستقطب هذا الحدث أزيد من 3500 زائر من المهنيين في القطاع.

أما عن المحاضرات التي برمجت على مدار أربعة أيام خلال هذه التظاهرة، مثل البحث السريري في الجزائر – واقع وآفاق، الشراكة بين القطاع العام والخاص في القطاع الصحي، التكفل بالمرضى في منازلهم، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة مباشرة بكل ما هو مرتبط بتطوير قطاع الصحة ونوعية الخدمات الصحية.

تعد الجزائر – صحة (Algeria Health) لقاء وتظاهرة علمية واعدة، فرصة هامة تجمع المختصين الوطنيين والأجانب في مجال الصحة لتشخيص واقع الصحة والتطورات القائمة وتحديد الرهانات استشراف الآفاق من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي في الجزائر والذي يرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطن،وللإشارة إفتتاح هذه التظاهرة جاء محتشما لنقص عدد الزوار في إنتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة .

رزاقي.جميلة