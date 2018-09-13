أعلنت سفيرة مملكة الدنمارك بالجزائر، إليزابيث بروزان جيرجسن أمس الأربعاء عن إنشاء نادي رجال أعمال جزائري- دنماركي يسمح ببحث واستكشاف فرص التعاون بين البلدين.

وخلال استقبال وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بمقر دائرته الوزارية، سفيرة مملكة الدنمارك بالجزائر، إليزابيث بروزان جيرجسن، بحث الطرفان، طرق وسبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في مجالات الصناعة الصيدلانية والرقمنة.

وأكدت جولي إليزابيث بروزان جيرجسن، التي رافقها خلال هذا اللقاء وفد من شركة “كولوبلاست” المتخصصة في تطوير منتجات وخدمات صحية، أن العديد من شركات بلادها مهتمة بالاستثمار في الجزائر.

ومن جانبه، قدم وفد “كولوبلاست”، للوزير، مشروع إنتاج مواد صحية بالجزائر، من شأنه أن يسمح لها بان تصبح أرضية للتصدير نحو السوق الإفريقية في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، أكد يوسفي رغبة الجزائر في تقوية وتنويع الشراكة الثنائية مع الدنمارك معربا عن استعداد الجزائر استقبال ومرافقة مختلف المشاريع الاستثمارية.

نسرين محفوف